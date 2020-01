Sensation(s) en Copa : l'Atlético Madrid éliminé par une D3, plusieurs clubs de Liga à la trappe !

La Copa Del Rey battait son plein ce soir et plusieurs équipes de Liga ont été surprises.

LA sensation du soir, c'est l'élimination de l'Atlético Madrid des oeuvres de la modeste équipe de Leonesa, pensionnaire de D3 espagnole : poussés aux prolongations sur un but inscrit à la 83e minute, les Colchoneros seront abattus à la 108e par le 2-1 de Sergio Benito, qui envoie Leonesa en huitièmes de finale de la Copa del Rey.

Plus tôt dans la soirée, deux autres clubs de Liga avait subi le même sort : Eibar, également éliminé par une D3, le CD Badajoz (3-1), et le Celta Vigo, sorti par Mirandes (D2) sur le score de 1-0. Et peu de temps après l'élimination de l'Atlético aux prolongations, c'était au tour ... du Bétis Séville, 11e de Liga, de subir la loi du Rayo Vallecano (D2) au bout du suspens, se qualifiant aux penalties (2-2, 4-2 atb).

Bilan de ces cinq seizièmes de finales en Coupe du Roi : une seule (!) équipe de Liga qualifiée pour les huitièmes, à savoir ... la moins bien classée d'entre elles, Leganés, qui l'emporte à Ebro (0-1). La magie de la Coupe !