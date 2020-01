Une défaite historique pour Manchester United

Depuis que Solskjaer est devenu entraîneur permanent et confirmé comme titulaire en mars dernier, les Mancuiens ont enregistré plus de défaites que de victoires en Premier League.

Le bilan n'est pas terrible pour l'entraîneur norvégien : 12 victoires pour 13 défaites en championnat depuis sa nomination définitive. Mais, le match de ce mercredi soir est encore plus rentré dans l'Histoire, surtout pour leur adversaire.

En effet, Burnley n'était plus venu gagner à Old Trafford depuis... 1962. Durant un mois de septembre, Burnley était venu s'imposer 2-5 à Manchester. Cette récente défaite 0-2 est donc historique. Pourtant, les Mancuniens ont dominé la rencontre mais ont manqué de réalisme, en témoignent les statistiques suivantes : 72% de possession et 24 tirs contre 5 pour un adversaire qui aura converti toutes ses frappes cadrées.