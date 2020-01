Benjamin Van Den Ackerveken : "RWDM-FC Liège, c'est un match spécial"

Ce samedi soir, le FC Liège se rendra au Stade Machtens pour y affronter le RWDM lors de la dix-neuvième journée de D1 Amateurs.

Benjamin Van Den Ackerveken a hâte de croiser le fer avec son prochain adversaire ce week-end. "Il n'y a pas besoin de préparation spécifique pour un tel match. RWDM-FC Liège, c'est un match spécial. On peut déjà sentir la motivation dans tout le vestiaire pour cette rencontre. Un match à prendre comme les autres mais avec ce petit plus", confie le défenseur central.

Le matricule 4 a repris confiance ces dernières semaines avec un joli bilan de 6 sur 6. "Après deux victoires de suite, beaucoup de choses ont changé. Un bon état d'esprit et une toute autre mentalité. On va sur le terrain en voulant gagner à la place d'y aller en voulant ne pas le perdre. À l'entraînement, on s'amuse plus et on ne tire plus la tête le lundi matin, on y vient avec le sourire. On s'entend mieux et les liens sont plus forts. On se trouve plus facilement sur le terrain et cela facilite les choses", souligne le joueur âgé de 24 ans.