La Juventus et l'Inter Milan veulent s'attacher les services d'un joueur de Manchester United

L'attaquant, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, souhaiterait évoluer en Italie.

Tahith Chong ne devrait pas prolonger l'aventure à Manchester United alors que son contrat expire le 30 juin prochain, rapporte le Times. Le départ de l’international espoirs néerlandais serait donc acté, lui qui a eu des différends avec son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer.

L’agent du joueur s’est d’ailleurs exprimé, pour Voetbal International. "Solskjaer a une vision différente que celle de ses dirigeants sur Tahith. Un coach pense à lui. Moi, je pense à mon client. Il est arrivé à un stade où il sent qu’il ne progressera pas plus. C’est donc le moment de regarder plus loin", a-t-il lâché.

L'ailier âgé de 20 ans souhaiterait rejoindre la Serie A où deux clubs lui font les yeux doux. La Juventus et l’Inter Milan sont prêts à lui offrir un contrat de 5 ans avec un salaire de 60.000 euros par semaine, tout en lui promettant une importante prime à la signature.