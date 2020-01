Le gardien le plus cher du monde déjà sur la sellette du côté de Chelsea ?

Durant l'été 2018, les Blues n'avaient pas hésité à débourser 80 millions d'euros pour l'Espagnol venu remplacer Thibaut Courtois parti au Real Madrid.

Kepa Arrizabalaga est devenu le gardien le plus cher du monde en étant transféré de l’Athletic Bilbao vers Chelsea pour près de 80 millions d'euros lors de l'été 2018. Mais l'aventure anglaise du portier âgé de 25 ans n’est pas de tout repos. Lors sa première saison, Kepa s’était attiré les foudres de Maurizio Sarri en refusant de se faire remplacer lors de la finale de la Carabao Cup contre Manchester City. Il avait d'ailleurs été sanctionné par ses dirigeants.

Mais cette saison, l'Ibère serait sur la sellette à cause de ses prestations et Chelsea chercherait à le remplacer, selon The Times. Ses erreurs à répétition auraient eu raison de la patience des Blues et du staff actuel qui doute quant à la capacité du Basque à évoluer au plus haut niveau. Frank Lampard n’avait pas hésité à souligner ses fautes lors du match nul concédé contre Arsenal (2-2).