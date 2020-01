Vercauteren confirme : Kemar Roofe trop court pour dimanche !

Coup dur pour Anderlecht qui sera encore privé de son attaquant anglais ce dimanche pour le déplacement au Cercle de Bruges.

Kemar Roofe avait été annoncé "un peu trop court" pour le premier match officiel du RSCA en 2020, face au FC Bruges. Et une semaine plus tard, rebelote : le déplacement au Cercle de Bruges arrive "un peu trop tôt" pour l'Anglais, pas encore remis à 100%. Et pas question que Vercauteren prenne le moindre risque avec son attaquant : "Je ne l'ai pas encore vu à l'entraînement cette semaine, et je pense que ce sera trop tôt pour faire appel à lui ce dimanche, malheureusement", confirme le T1 anderlechtois d'emblée en conférence de presse.

À charge donc pour Antoine Colassin d'animer l'attaque des Mauves, après ses débuts remarqués. "Il faudra rester réalistes dans nos attentes à son égard. On voudra qu'il confirme pour sa seconde titularisation, puis qu'il fasse mieux la troisième fois, etc ... Je crois qu'il est prêt, mais il ne faut pas exagérer", tempère Vercauteren. "Il ne faut pas oublier que le garçon n'avait pas la moindre minute en match officiel avant la semaine passée".