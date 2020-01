Décès de Rob Rensenbrink, la légende anderlechtoise

C'est une triste nouvelle annoncée par Karl Vannieuwkerke, journaliste Sporza, sur son compte Twitter. Rob Rensenbrink est décédé ce vendredi soir des suites d'une maladie musculaire à l'âge de 72 ans.

L'ailier néerlandais aura marqué l'histoire d'Anderlecht avec un total de 143 buts inscrits en neuf saisons chez les Mauves. Avant son arrivée à Anderlecht, il avait joué deux saisons du côté du Club de Bruges.

Le palmarès de Rensenbrink chez les Mauves était plutôt impressionnant avec pas moins de 2 titres de champion de Belgique, 4 Coupes de Belgique ainsi que 2 Coupes d'Europe des vainqueurs de coupe. C'est une légende qui s'est éteinte ce vendredi.

