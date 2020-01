Dino Toppmöller n'en veut pas à Virton : "Je peux regarder Flavio Becca dans les yeux"

La séparation de Virton et Dino Toppmöller ne s'est pas faite avec le sourire. L'entraîneur allemand avait décidé de quitter le club suite à un manque de professionnalisme sur certains plans, mais ne garde aucune rancoeur.

Quand nous lui parlons de la fin de son aventure à l'Excelsior Virton, Dino Toppmöller se refuse à tout commentaire négatif. "Il n'y avait pas de problème entre moi et Flavio Becca, avec qui je travaille depuis longtemps, d'abord à Dudelange. Malheureusement, Flavio a plus de temps pour s'occuper de Dudelange que de Virton, c'est comme ça", souligne l'entraîneur allemand, actuellement sans club.

"C'était avec quelques autres personnes au sein du club qu'il y a eu des incompréhensions et des mésententes, mais c'est le passé et je ne veux pas revenir là-dessus", ajoute Toppmöller, qui reste fier du travail accompli. "Quand je vois les bases de travail que je laisse, que ce soit à Virton ou Dudelange, je peux me regarder dans le miroir et je peux regarder Flavio Becca dans les yeux. Tout ce que je veux, c'est quitter les clubs que j'entraîne par la grande porte".

Pas d'esprit de revanche

Virton, après des débuts délicats, s'est repris en mains récemment. "Je suis content pour les joueurs et je souhaite toujours le meilleur à mes successeurs. Je pense que je leur laisse une équipe qui tourne bien, à eux d'en faire ce qu'ils estiment le mieux", continue Toppmöller. "On a pu voir cette semaine que, comme je le dénonçais à l'époque, certaines choses n'étaient pas optimales dans la manière de fonctionner du club (plusieurs joueurs de l'Excelsior ont décidé une grève des entraînements, nda). Mais c'est à Virton de régler ça ...".