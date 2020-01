🎥 FA Cup : Leicester, avec un Praet décisif, élimine Brentford

Samedi après-midi, Leicester City se déplaçait à Brentford dans la cadre des seizièmes de finale de la FA Cup.

Les Foxes ont rapidement trouvé le chemin des filets puisqu'il ne fallait que quatre minutes à Iheanacho pour ouvrir le score. Si l'assist vient de Justin, c'est surtout le pré-assist de Praet qui a marqué les esprits. Une passe digne de son compatriote Kevin De Bruyne.

En deuxième mi-temps, Leicester a cadenassé à l'arrière et s'est contenté de garder le score à 1-0.

Iheanacho makes it 1-0, but let's talk about Dennis Praet's pre-assist first 😱😍 pic.twitter.com/ORYNPKfEAE