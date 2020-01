Vercauteren n'est pas inquiet pour son futur: "Option ou pas, je m'en fiche et ça ne change rien"

Beaucoup de gens se demandent comment se passent les choses entre Vercauteren et Kompany. Apparemment, cela fonctionne, car les deux parviennent à un compromis assez facilement.

Vercauteren a une option dans son contrat, qui doit être levé à la fin de cette saison. Cela ne semble pas poser de problème du côté de Neerpede. Kompany veut garder Vercauteren à bord. "Cette option? Je m'en fiche vraiment", a déclaré Vercauteren vendredi lors de sa conférence de presse. "Option ou pas, cela ne change rien."

Vercauteren est devenu plus doux au fil des ans, entend-on. Il est ouvert aux idées des autres et peut mettre les choses en perspective. "Je ne me demande pas si je suis toujours là la saison prochaine. Je sais pourquoi j'ai accepté cela et je sais ce que je veux réaliser. Nous devons obtenir des résultats, oui. Mais c'est le défi que je voulais et c'est pourquoi j'ai laissé ouvert la porte à un retour. Pour avoir cette chance."