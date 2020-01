Mouscron commence 2020 par un 0/6 et peut oublier les PO1

Après avoir perdu à La Gantoise, Mouscron a enchaîné une troisième défaite consécutive, la deuxième en 2020, malgré un but tardif qui restera parmi les plus beaux de la saison.

C'est le genre de rencontre entre deux eaux dont on ne sait plus vraiment qu'attendre : Saint-Trond ne parle jamais ouvertement de PO1 tandis que l'Excel Mouscron va devoir sortir une improbable série pour y arriver (même si les Hurlus sont ... au même total qu'Anderlecht). Dans le froid et le brouillard du Canonnier, où Mouscron n'a plus gagné depuis le 2 novembre, on se demande à quel spectacle le public assistera.

Et si ce duel de milieu de classement ne sera pas la rencontre la plus soporifique de la saison, grâce surtout à l'élégance d'Aleix Garcia côté Hurlu, le spectacle sera bel et bien peu excitant. Kenny Steppe, cependant, permet à Saint-Trond de rester dans le match en sortant une occasion signée Hocko et surtout un extérieur surprenant de Garcia (15e). Et le STVV en profitera : sur une phase superbement construite, l'Argentin Facundo Colidio se joue de son défenseur pour servir un Yuma Suzuki qui n'a qu'à faire 0-1 (27e).

Les coups durs s'enchaîneront pour l'Excel puisque dans la foulée, sur un mauvais contact fortuit, Nathan De Medina se blessera lourdement et devra être évacué sur civière, ce qui cassera encore un peu plus le rythme d'un match qui en manquait déjà. Un coup-franc lointain de Nemanja Antonov passera de peu au-dessus, mais c'est mené au score que Mouscron rejoindra les vestiaires.

Une année qui commence bien mal

La reprise sera difficile pour l'Excel qui semble ne pas être sorti des vestiaires : Saint-Trond multipliera les assauts, Alexandre De Bruyn trouvant même le poteau (avant d'être sifflé hors-jeu). Jordan Botaka profitera de cette léthargie en exploitant parfaitement un nouveau service cinq étoiles de Colidio : Butez perd le face-à-face et c'est 0-2 (54e).

Un peu tard, l'Excel se réveillera : Fabrice Olinga forcera Steppe à un nouvel arrêt sur un très bel enchaînement crochet-frappe et Stipe Perica, très discret jusque là, commencera à trouver les espaces. Mais le tout est très emprunté et on a la sensation que le mal est fait. Le point final de la rencontre sera magistralement inscrit par Samuel Asamoah : servi devant le rectangle par ... Colidio, le Ghanéen envoie un missile dans les filets de Jean Butez (0-3, 80e). Le match se terminera cependant par une merveille mouscronnoise signée Frank Boya : de très, très loin, le solide médian lobe Steppe au millimètre près pour sauver l'honneur (1-3, 88e). Le but de la saison, peut-être, mais "pour du beurre".

L'année 2020 des Hurlus commence sur un 0/6 portant la série à trois défaites d'affilée - de quoi pouvoir presque affirmer que cet Excel ne luttera pas pour une place en PO1. Ce Saint-Trond, par contre, sans complexes et avec un Colidio en feu, peut poser des problèmes à beaucoup de clubs ...