🎥 Sans Kevin De Bruyne, mis au repos, Manchester City ne fait qu'une bouchée de Fulham

Manchester City recevait ce dimanche après-midi Fulham, dans le cadre de la doyenne des compétitions : la FA Cup.

Kevin De Bruyne, tout comme Sergio Agüero, étaient laissés au repos pour ce match. Cela n'a pas empêche les Cityzens de directement prendre l'avantage. Tim Ream était exclu après six minutes de jeu, et suivait un pénalty, converti par Ilkay Guendogan. Après huit minutes, Fulham se retrouvait à 10 contre et 11 et mené au score.

Les choses n'allaient pas en s'améliorant et Bernardo Silva inscrivait un joli but pour doubler la mise :

En deuxième période, Gabriel Jesus enfonçait encore un peu plus Fulham. Il s'offrait un doublé en moins de trois minutes. Score final : 4-0. La journée de FA Cup se poursuit ce dimanche ; Manchester United et Liverpool jouent en déplacement contre des équipes de division inférieures.