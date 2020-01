Bernd Storck furieux : "Si on ne veut plus de nous en D1A, qu'on nous le dise"

Bernd Storck était en colère après la défaite de ses couleurs contre le RSC Anderlecht. Pas forcément sur ses joueurs, mais bien sur l'arbitrage.

Bernd Storck ne cachait pas une terrible déception après une deuxième défaite en autant de rencontres en 2020, chaque fois alors que le Cercle de Bruges méritait bien mieux. "Quand vous menez jusqu'à la 88e puis perdez à la 95e, vous êtes déçu, naturellement. Je ne peux pas en vouloir à mes joueurs qui ont fait un excellent match, mais une erreur individuelle nous coûte le 1-1 et nous sommes inattentifs sur le 1-2", regrette l'Allemand avant de déballer ce qu'il a sur le coeur.

"J'ai le plus grand respect pour Frank Vercauteren ici présent et Anderlecht n'a pas volé sa victoire, mais je tiens à dire quelque chose au nom du Cercle de Bruges, car ça ne peut plus durer : si la ligue ne veut plus de nous en D1A, qu'elle nous le dise clairement", assène Storck. "Il y a une faute de main claire et on nous a refusé l'utilisation du VAR, en disant qu'il n'y avait rien. J'ai perdu tout respect pour le quatrième arbitre quand il m'a dit ça", continue-t-il. "Ce n'est pas la première fois cette saison. Je demande juste à ce que l'arbitre visionne les images. Que puis-je dire d'autre ? C'est inacceptable".