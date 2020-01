🎥 Des personnalités du football anglais et un Diable rouge commémorent la libération d'Auschwitz

Pour les 75 ans de la libération d'Auschwitz, plusieurs footballeurs et entraîneurs de Premier League ont décidé de faire passer un message dans une vidéo commémorative.

Harry Kane, Gary Lineker, Virgil van Dijk, Jesse Lingard, Jurgen Klopp mais également Christian Benteke sont parmi les différentes personnalités présentes dans la vidéo.

We #StandTogether on #HolocaustMemorialDay to show that prejudice and hatred has no room in our society!pic.twitter.com/0Xz5DdcgrX