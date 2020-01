Partage logique au Parc Duden: "Au caractère, mais dans notre situation..."

L'Union a laissé filer une belle occasion dimanche, mais le résultat reflète le scenario du match.

L'Union avait pourtant très bien commencé la rencontre, avec une grosse pression sur la défense limbourgeoise et le score aurait pu être plus lourd au repos. "On a fait une très bonne première mi-temps, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de pression, un but et un poteau", analyse Sébastien Pocognoli pour Proximus.

Mais Lommel a proposé autre chose après la but. "Le partage est logique parce qu'en deuxième mi-temps, ils étaient plus agressifs, mieux disposés et ils ont marqué vite et avec un peu de réussite et nous a un peu mis dedans."

Mais l'Union n'a pas abdiqué, même après le deuxième (très joli) but limbourgeois. "On a eu la force de caractère pour revenir au score, mais dans notre situation, on doit gagner."