Duel nerveux, mais stérile : Charleroi et Bruges loupent le coche

Le choc entre Charleroi et Bruges, reporté fin août, aura manqué de saveurs et surtout de buts. Pas de but, pas de vainqueur, le Sporting et le Club se quittent dos à dos et loupent l'occasion de reprendre trois points à tous leurs rivaux...

Cinq à dix minutes enjouées et puis plus rien ou presque, on n’a pas vu grand-chose avant le repos dans ce duel au sommet. Si c’est Bruno qui armait la première frappe, c’est bien le Club de Bruges qui se ménageait la première véritable occasion de la soirée. Penneteau alerté d'entrée Après une minute de jeu à peine, Charles De Ketelaere butait sur un Nicolas Penneteau parfaitement sorti. Quelques minutes plus tard, c’était au tour Percy Tau de faire trembler le Mambourg. La frappe enroulée du Sud-Africain passait à quelques centimètres de la lucarne carolo. Mais après ça, le rythme est retombé et les deux équipes ont peiné à se créer des occasions. Les Zèbres ont multiplié les approximations défensives et les mauvaises passes, mais Bruges n’en a pas profité. Hans Vanaken est passé tout près du cadre (20e), trois minutes après la première frappe cadrée, mais trop molle, de Charleroi venue du pied droit de Bruno. Ali Gholizadeh aurait dû marquer C’est finalement en toute fin de premier acte que le stade s’est réveillé. Un coup de tête de Shamar Nicholson était joliment repoussé par Simon Mignolet, mais Ali Gholziadeh, à la retombée du ballon, aurait dû ouvrir le score, il n'a pas su cadrer. La chance de Charleroi était passée et après le repos c’est plutôt Bruges qui a tenté de diriger les débats. Sans pour autant se montrer dangereux à l’une ou l’autre exception près, comme la tentative de Vormer, à l’heure de jeu, ou la frappe de Dennis, quelques minutes plus tard, toutes les deux parfaitement maîtrisées par Nicolas Penneteau. Les deux équipes en resteront là, match nul plutôt logique entre Charleroi et le Club de Bruges. Le troisième partage consécutif pour les Blauw en Zwart qui portent, malgré tout, leur avantage à neuf unités sur Gand. Charleroi en profite pour recoller à la quatrième place du Standard, avant un déplacement délicat à Genk, samedi soir.