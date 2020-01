L'AC Milan va mieux depuis le retour de Zlatan Ibrahimovic !

Le retour du géant suédois chez les Rossoneri a fait grand bruit cet hiver. Le buteur venait pour aider le club lombard à retrouver son lustre d'antan. Cela semble prendre la bonne direction même s'il est encore trop tôt pour le dire.

Zlatan Ibrahimovic a toujours adoré la ville de Milan. Après avoir passé trois années à l'Inter, il était parti sa chance au FC Barcelone. Malgré de très bonnes statistiques (22 buts et 13 assists en 46 rencontres), la sauce ne prendra entre Zlatan et le club blaugrana. Un an plus tard, le Scandinave revient en Serie A mais du côté de l'AC Milan où il restera deux ans. Il quittera les Rossoneri en 2012 après leur avoir permis de remporter leur dernier Scudetto en 2011. Depuis, la Juventus enchaîne les scudettos.

Zlatan a dit être revenu à l'AC Milan pour aider et améliorer la situation du club et faire du mieux qu'il peut dans ce grand club. Cela semble bien parti avec ses deux buts en cinq rencontres (305 minutes de temps de jeu). Mais ce n'est pas tout, le club lombard est invaincu et renoue avec les succès depuis le retour de Zlatan. Un partage suivi de cinq victoires en six rencontres toutes compétitions confondues.

L'effet Zlatan se fait sentir, Milan n'avait remporté que six victoires avant le retour du buteur âgé de 38 ans. Les troupes de Stefano Pioli occupent pour l'instant la huitième place au classement avec 31 points au compteur, soit à sept unités de l'AS Roma quatrième.

5 - Milan a remporté 5 de ses 6 matches tcc depuis le retour de Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪, après n’avoir remporté que 6 de ses 17 premiers cette saison. Remède. pic.twitter.com/FoCL0MHe7f — OptaJean (@OptaJean) 29 janvier 2020