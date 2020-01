Alexis Saelemaekers en route pour la Serie A!

Nouveau départ en vue au Sporting d'Anderlecht: Alexis Saelemaekers ne devrait pas terminer la saison en Belgique.

C'est presque fait selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Alexis Saelemaekers devrait s'engager, dans les prochaines heures avec l'AC Milan. Le Club lombard va d'abord débourser 3,5 millions d'euros pour obtenir le prêt du latéral droit jusqu'à la fin de la saison, mais le prêt sera accompagné d'une clause de rachat obligatoire du même montant, ainsi que de quelques bonus.

Au total, l'opération pourrait rapporter huit millions d'euros au Sporting. Mais c'est surtout un très beau transfert qui se précise pour Alexis Saelemaekers, un peu plus d'un an et demi après ses débuts professionnels avec les Mauves...