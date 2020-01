Direction... l'Atletico pour Yannick Carrasco?

Un transfert de dernière minute surprise pour Yannick Carrasco?

Le compteur tourne pour Yannick Carrasco qui souhaite absolument revenir en Europe cet hiver, et à qui il ne reste plus que quelques heures pour valider un transfert. Après l'Italie et l'Angleterre, c'est désormais en Espagne que les rumeurs envoient le Diable Rouge.

Selon As et Marca, les Colchoneros sont déterminés à faire revenir Yannick Carrasco qui avait vécu aux côtés de Diego Simeone, quelques-unes des plus belles années de sa carrière. Le Diable pourrait signer dans les prochaines heures selon les quotidiens espagnols.