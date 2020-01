Jean-Luc Dompé va quitter Gand, mais reste en D1A

La Gantoise continue son mercato hivernal avec un départ : Jean-Luc Dompé va quitter le club.

Jean-Luc Dompé (24 ans) n'a que peu de temps de jeu cette saison sous Jess Thorup. Le Français passé par le Standard et Eupen devrait quitter le club cet hiver, affirme Het Nieuwsblad, et rester dans le championnat de Belgique : les discussions sont en cours et le Français devrait rejoindre Zulte Waregem cet hiver.

Dompé, auteur de 4 buts et 9 assists en 41 matchs avec Gand, serait le second renfort hivernal de Zulte qui a également conclu l'arrivée de Bassem Srarfi en provenance de l'OGC Nice.