🎥 Le premier festival du Barça de Quique Sétien

Contrairement au tour précédent, le Barça n'a pas tremblé en huitièmes de finale de la Coupe du Roi.

Sérieusement inquiétés par Ibiza, club de D3, en seizièmes de finale, les Blaugrana n'ont cette fois fait qu'une bouchée de Léganès, au Camp Nou, en huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Héros du tour précédent, Antoine Griezmann, bien servi par Nelson Semedo, a mis le Barça sur les rails dès la quatrième minute de jeu.

You Look at Frenkie De Jong's pass and you wonder if Barcelona is playing the same football that troubles Lingard 😔😔😔😪😪😪#Messi #CopaDelRey pic.twitter.com/KrBPOZDqlH — Papa Himuselefu !!! (@Bulumacleo) January 30, 2020

Et c'est son compatriote, Clément Lenglet, de la tête, qui a fait le break à la demi-heure. En seconde période, Lionel Messi, double buteur, et Arthur ont donné plus d'allure encore au festival du Barça (5-0). Le Barça rejoint le Real, Bilbao, Villarreal, la Sociedad, Valence et Grenade en quart de finale, le dernier ticket se jouera, ce jeudi, entre Seville et Mirandès.