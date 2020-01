Officiel : le Barca se sépare de son ailier Carles Pérez

Carlos Perez a porté la vareuse Blaugrana à onze reprises cette saison.

Il ne la portera pas un match de plus. En effet, le jeune ailier espagnol est envoyé à l'AS Rome. Il s'agit d'un prêt, mais avec une obligation d'achat par la suite. Perez ne devrait donc plus jouer pour le Barca de sitôt. Il a tout de même marqué deux buts, dont un en Ligue des Champions, et donné trois assists durant cette première partie de saison.

Les deux clubs se sont mis d'accord sur les conditions suivantes : le prêt du joueur coûtera un million d'euro à l'AS Rome. Et les Romains devront verser 11 millions d'euros au Barca dès le mois de juin. Pourraient également s'ajouter 4,5 millions d'euros, en fonction des prestations sportives de Perez.