Selim Amallah, devenu indispensable au Standard !

Il est une statistique qui ne trompe pas ; cette saison, sans le belgo-marocain, le bilan du Standard de Liège n'est que de 3 sur 12. Au-delà d'un meilleur bilan en sa présence, Amallah est d'une importance essentielle dans le jeu des Rouches.

La première défaite de la saison, le Standard de Liège l’a connue – sans surprise ! – en déplacement. Le 11 août 2019, les Trudonnaires s’imposaient 2-1. En l’absence de Selim Amallah, il en fut de même en fin d’année contre Waasland-Beveren et La Gantoise.

Auteur de sept buts et trois assists cette saison, le milieu offensif est devenu le créateur des Liégeois. Sa forme physique lui permet d’être important dans la récupération du ballon, alors que son audace et sa technique lui font jouer le plus souvent vers l’avant. En s’attardant sur sa dernière prestation contre Ostende, on constate qu’il a joué plus de 70% de ses ballons en cherchant à apporter du danger.

Physique, technique et audace

Sans avoir réalisé un assist ou inscrit un goal, Amallah s’en est sorti avec des statistiques correctes ; six récupérations, cinq fautes provoquées et 29 passes jouées vers l’avant. Ses capacités techniques, son physique, et sa mentalité lui font apporter le danger de manière récurrente. Forcément, ce rôle de créateur apporte également du déchet. Si ses 12 passes en retrait ont trouvé preneur, ce fut le cas pour seulement 18 de ses 29 autres passes. Plus révélateur encore, son nombre élevé de perte de balles dans ce match contre Ostende : 9 !

Une valeur marchande triplée en six mois

Véritable 10, important dans la construction, comme dans la récupération, Amallah devra donc à l’avenir être plus précis et faire des choix plus rapides. A 23 ans, l’international marocain a encore de la marge. De manière révélatrice, sa valeur marchande estimée par Transfermarkt est passée de 1,5 million cet été (prix d’achat du Standard) à 5,5 millions dorénavant.

Le Standard doit attendre plus d’autres joueurs

Surtout, le Standard devra compter sur un apport plus conséquent de ses ailiers, sur qui le système MPH repose énormément. Maxime Lestienne, en particulier, semble être dans une (longue) mauvaise passe. Il n’est plus aussi percutant qu’en début de saison, et a manqué de nombreuses occasions toutes faites ces dernières semaines.

Carcela, même s’il est important dans le jeu et a déjà donné six caviars, ne peut pas se contenter de deux buts en 20 matchs, au vu de son talent. Forcément, Obbi Oularé va devoir livrer de meilleures prestations que lors des deux derniers matchs. On l’a déjà dit, ce n’est pas un pur buteur, mais il devra au moins gagner ses duels et peser sur le jeu. Dans ce cas, Selim Amallah risque de devenir encore plus fort.