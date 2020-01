Anderlecht officialise son deuxième transfert de la journée !

Marko Pjaca (24 ans) est officiellement un joueur du RSCA. L'ailier international croate (24 sélections, un but), qui est notamment monté au jeu lors de la finale de la Coupe du Monde 2018 face à la France, est prêté à Anderlecht pour la seconde partie de saison avec une option pour une saison supplémentaire.

Pjaca arrive notamment pour renforcer les flancs après le départ surprise d'Alexis Saelemaekers pour l'AC Milan. Il est le second renfort officialisé par le RSCA après celui de Dejan Joveljic, buteur serbe prêté (sans option d'achat) par l'Eintracht Francfort.

Left Winger: check ✅ Say hello to Marko Pjaca! 👋



👉 https://t.co/NpTe2B4LA0#RSCA #COYM pic.twitter.com/IYkamk9P5k