Drazen Brncic satisfait des siens avant d'affronter le leader : "Je vois des joueurs qui refusent la défaite et qui vont chercher des victoires"

Le matricule 4 va affronter le leader de D1 Amateurs ce dimanche à Rocourt (15h) pour le compte de la vingtième journée de championnat.

Le FC Liège est invaincu depuis huit rencontres et aura à coeur de poursuivre sur sa bonne lancée dimanche face à Deinze, leader incontesté de D1 Amateurs. Il faut dire que les Sang et Marine ont très bien débuté l'année 2020 avec deux victoires et un partage. "Nous avons emmagasiné beaucoup de confiance ces dernières semaines. Le meilleur moment pour affronter Deinze ? Peut-être. Nous verrons comment nous pouvons leur répondre sur le terrain. Il n'y aura pas d'approche différente contre eux ce week-end même si c'est actuellement la meilleure équipe du championnat. Un plan anti-Mertens ? Non, même si c'est le meilleur buteur de la série (21 buts). Il faudra être évidemment très vigilant et lucide", souligne Drazen Brncic.

Le coach du matricule 4 est pour l'instant satisfait de ses troupes. "Je vois du progrès mais il y a encore beaucoup à faire. Ne pas se contenter de ce que l'on a fait. Il faut garder cette rigueur et cette discipline tactique. Mais je vois des joueurs qui refusent la défaite et qui vont chercher des victoires. Ils ne baissent pas les bras et c'est le plus important", a conclu le coach croate.