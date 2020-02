Michael Krmencik, la nouvelle recrue brugeoise : "J'aimerais bien me venger de l'Antwerp"

Le Club de Bruges a déboursé 6,5 millions d'euros pour s'offrir les services du buteur tchèque. ce dernier devra aider les Gazelles à planter des buts.

Michael Krmencik a parlé pour la première fois de son transfert au Daily Sport en République tchèque. Il a expliqué d'abord comment s'était déroulé son transfert. "Mercredi soir à 22 heures, Plzen m'adit que le Club de Bruges avait fait une offre que irrefusable. Il est vrai qu'il y avait d'autres offres, mais l'offre de Bruges était énorme. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un club me paie un tel montant. C'est sympa, ça montre de la confiance. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps", a expliqué le pivot.

L'international tchèque est satisfait d'avoir choisi le Club. "C'est génial. Les infrastructures sont magnifiques. Au sein du centre de formation, il y a tout ce dont un joueur a besoin: un centre de bien-être, une salle à manger, un billard, des salles de repos ... Oui, c'est le haut niveau comme Liverpool, Manchester City et d'autres cadors. Le Club de Bruges est sur la bonne voie, c'est un club qui grandit. Maintenant, c'est à nous, les joueurs, de réussir. C'est quelque chose de totalement nouveau pour moi, mais je n'en ai pas peur. Je suis prêt. Et ma femme et mes enfants sont également prêts pour cette étape", a souligné le joueur âgé de 26 ans.

Ce dimanche, le Club de bruges affronte l'Antwerp et Michael Krmencik pourrait débuter la partie avec ses nouvelles couleurs. "J'avais joué contre l'Antwerp en début de saison en Europa League avec Plzen. J'ai marqué deux fois contre eux, mais nous avons été éliminés. J'aimerais bien me venger de l'Antwerp", a conclu le Tchèque.