Colassin à nouveau buteur : "Et cette fois, c'est décisif !"

Antoine Colassin a encore trouvé le chemin des filets et cette fois, c'est synonyme de trois points pour le RSCA.

Antoine Colassin (18 ans) est arrivé rapidement en zone mixte, pour la première fois de la saison, après la victoire face à l'Excel Mouscron. Et si l'exercice de l'interview est nouveau pour lui, il était souriant et loquace, et pour cause : le jeune attaquant a encore marqué. "Ce n'est que du plaisir. En plus, marquer devant ces supporters et que cette fois, ça rapporte quelque chose, c'est encore plus beau et c'est le plus important", se réjouit-il.

Après un match compliqué face au Cercle de Bruges, Colassin et ses équipiers ont repris du poil de la bête. "C'était nettement meilleur que face au Cercle. Si j'ai douté après ma performance là-bas ? Non, car tout le monde a vécu un match difficile", relativise-t-il. "Bien sûr, on peut toujours mieux. Les déplacements à Malines et La Gantoise seront très difficiles, mais tous les matchs sont importants et difficiles".

La concurrence ? Normal

L'éclosion d'Antoine Colassin, deux buts en trois matchs, est arrivée un peu plus tard que celle des autres jeunes du groupe. "Pourquoi ? Je ne sais pas vous le dire et je ne m'en préoccupe pas, je me contente de faire mon travail. Je me sens très à l'aise et c'est un vrai plaisir de jouer ici", assure le jeune buteur, qui va devoir faire face à une concurrence solide avec le retour de blessure de Kemar Roofe et l'arrivée de Dejan Joveljic.

"C'est bien normal dans un grand club", estime Colassin. "C'est une bonne chose pour tout le monde. Je ne sais pas où je me situe dans la hiérarchie et je ne m'en fais pas, ce n'est pas entre mes mains. J'apprends toujours beaucoup des autres, j'ai beaucoup appris de Roofe et j'apprendrai aussi beaucoup de Joveljic même s'il est jeune".