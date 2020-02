Voici notre équipe type de la 24ème journée de Jupiler Pro League

La 24ème journée de Jupiler Pro League a eu lieu ce week-end et plusieurs joueurs se sont mis en valeur.

Gardien

Eupen est quasiment sauvé. Les Pandas peuvent remercuer Ortwin De Wolf qui a réalisé une clean sheet samedi contre le Cercle de Bruges. Le jeune portier a même arrêté un penalty en toute fin de rencontre permettant aux siens d'enregistrer trois points précieux dans la course au maintien.

Défenseurs

Nous avons choisi une défense à trois cette semaine. Wesley Hoedt a été très solide face au Club de Bruges dimanche avec l'Antwerp. Vincent Kompany a réalisé une très bonne prestation contre Mouscron tandis que Maehle a démontré pourquoi il était le meilleur back droit de la saison dernière.

Milieux

Au milieu de terrain, Eder Balanta a remporté de nombreux duels. D'ailleurs le Colombien a fait en sorte qu'Ivo Rodrigues et Lamkel Zé passent à côté de leur match et soient invisibles sur le terrain. Gianni Bruno a été l'un des artisans de la large victoire de Zulte Waregem. Vadis Odjidja et Roman Bezus ont de nouveau très bien joué avec La Gantoise.

Aattaquants

Jelle Vossen a planté un doublé pour son retour sur les pelouses et sa première à Zulte. Moffi a bousculé le Standard à lui seul vendredi dernier et Sakala a joué un rôle important dans la victoire d'Ostende face à Saint-Trond.

Voici l'équipe de la semaine :