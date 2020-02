Alexis Saelemaekers raconte son transfert à Milan: "Tout s'est passé très vite"

Alexis Saelemaekers revient sur les 24 heures qui ont fait basculer sa vie.

"Tout s'est fait très vite", reconnait-il au micro de la RTBF. Tellement vite que le jeune droitier a découvert, sur le web, que ce transfert à Milan se concrétisait. "J'ai allumé mon téléphone et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de supporters de l'AC Milan qui me commençaient à me suivre sur les réseaux sociaux. Je ne comprenais pas et puis j'ai tapé mon nom dans Google et j'ai vu les articles qui en parlaient."

L'accueil chaleureux de Maldini et Boban

Moins de 24 heures plus tard, Alexis Saelemaekers signait en Lombardie. Et il s'est directement senti chez lui dans la capitale de la mode. "Dès que je suis arrivé, Maldini et Boban m'ont pris dans leurs bras. À ce moment-là, on se dit qu'on arrive dans un club qui a confiance en soi et ça fait vraiment plaisir."

Première partie saison compliquée avec Anderlecht

Un transfert qui arrive pourtant au cours d'une saison particulière pour Alexis Saelemaekers, qui n'était pas titulaire indiscutable en début d'exercice. Il en avait d'ailleurs discuté avec Vincent Kompany en début de saison. "Il me voyait plus en tant qu'ailier, qu'en tant que défenseur et il a fallu que je travaille pour être aussi performant que les joueurs qui jouent à cette position."