"Le pire joueur professionnel" qu'ait jamais vu un coach a retrouvé le chemin des filets

Adel Taarabt était censé devenir, lui aussi, le nouveau Zidane. Seulement, le milieu de terrain marocain a eu une carrière professionnelle bien frustrante.

Pour Marca, Adel Taarabt a expliqué l'espoir que le monde du football portait en lui : "De nombreuses personnes me disaient, après m'avoir vu jouer quand j'étais jeune, que j'aurais pu signer au Barca ou au Real Madrid". A tel point que Vieira n'en revient toujours pas : "Je n'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible".

Formé à Lens, puis passé par Fulham, QPR, Tottenham, ou encore l'AC Milan, le Marocain joue à présent à Benfica. Il revient en tête de la presse portugaise parce qu'il a récemment inscrit un goal, chose qu'il n'avait plus faite depuis... 1694 jours !

Frustré par la nonchalance, le manque de travail et parfois le surpoids de son ancien joueur, le coach Harry Redknapp n'y va pas par quatre chemins : "Je pensais qu'on avait transféré un nouveau Zidane. En fait, il est juste le pire joueur professionnel que j'ai vu dans ma vie". A 30 ans, Taarabt joue tout de même toutes les rencontres avec le Benfica et, de temps en temps, parvient à inscrire un goal ; environ une fois par an.