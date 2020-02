"Les playoffs 1? Ca ne tuera pas le club si on n'y est pas"

A six journées de la fin, Genk a pris place dans le top 6, mais la lutte s'annonce indécise jusqu'au bout.

Car seuls quatre points séparent Genk, Malines, Zulte Waregem et Anderlecht, qui devraient se disputer la dernière place vacante du top 6. Champions en titre, les Limbourgeois sont donc loin d'être assurés de jouer les playoffs 1.

Mais Dimitri De Condé n'en fait pas une obsession. "On serait déçu si on n'y était pas évidemment, mais ce n'est pas non plus d'une importance vitale pour le club que nous sommes devenus", explique le Directeur sportif limbourgeois à Sporza. "Ce qui est important, c'est que les jeunes reçoivent leur chance Mais évidemment, on préférerait qu'ils puissent se montrer en playoffs 1 plutôt qu'en playoffs 2."