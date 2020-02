La Pro League parmi les championnats dont les joueurs sont les moins "fidèles"

Une étude a été publiée par le site de marketing digital Ticketgum sur base des données du CIES et analyse la "loyauté" des joueurs en Europe. La Belgique figure parmi les mauvais élèves ...

Cette étude a analysé la moyenne du nombre de mois passés par les joueurs au sein des clubs de chaque ligue européenne, parvenant à la conclusion suivante : avec 31,5 mois en moyenne, la Premier League est le championnat dont les joueurs sont les plus "fidèles", juste devant l'Allemagne (30,8) et l'Autriche (29,9). La Norvège (29,7) et l'Espagne (28,5) complètent le top 5 de ce "classement de fidélité".

À l'autre extrémité du classement, à la 31e place, on retrouve Chypre : sur cette île, vue par beaucoup d'observateurs des flux de joueurs comme une plaque tournante où les agents peuvent facilement faire fortune en faisant aller et venir les joueurs, la durée moyenne de séjour d'un footballeur est de 14,6 mois par club, soit à peine plus d'un an.

La Belgique, pays-tremplin

Le bas du classement est occupé par des championnats vu comme "tremplins" (Portugal) ou au sein desquels les opérations financières sont régulières et parfois opaques (Serbie, Bulgarie, Roumanie, Grèce, Turquie ...). La Belgique, elle, arrive à la 23e place du classement avec le chiffre moyen peu flatteur de 18,3 mois de durée moyenne de séjour pour les joueurs.

Les chiffres belges sont cependant plombés par le Cercle de Bruges, dont la durée moyenne de séjour des joueurs est très faible : 7,4 mois. Les prêts et départs successifs en provenance de l'AS Monaco, notamment, amènent inévitablement ce constat ...