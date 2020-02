Où s'arrêteront Bruges et Clinton Mata ? "Rentrer dans l'Histoire"

Déjà qualifiés, premiers du classement, les Brugeois regarderont tranquillement le match de ce jeudi soir entre Courtrai et l'Antwerp pour savoir quel sera leur futur adversaire au Stade Roi Baudouin. Oberlin pensait pourtant prolonger le match d'une demi-heure en inscrivant le 1-1 d'une jolie frappe. Mais, De Ketelaere était bien lancé par la tête de Schrijvers. Bossut glissait et De Ketelaere, resté bien lucide, n'avait plus qu'à le passer.

Clinton Mata aura encore été un roc défensif, démontrant une nouvelle fois une grande condition physique. Sur son compte Twitter, il a exprimé toute sa joie : "On l'a fait. Maintenant, il est temps de rentrer dans l'Histoire. On se voit à Bruxelles". Un message accompagné d'une photo avec son fidèle capitaine Ruud Vormer. Ce serait étonnant, en revanche, de voir rester Clinton Mata des mois au Club de Bruges, tant il risque d'intéresser les grands championnats européens.

we did it ! now it’s time to be in the STORY !! see you in BRUSSELS. thank you all of us, dear supporters for your support you’re amazing.



Ps. happy face with my incredible captain 🥰❤️ #Destin #YouKnewAlready #ThanksLord pic.twitter.com/WSvksRJ83z