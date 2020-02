Belhocine veut prendre sa revanche face à Zulte : "En Coupe, on méritait d'aller plus loin"

Les Zèbres se sont déjà inclinés à deux reprises face à Zulte Waregem cette saison.

Le Sporting de Charleroi reçoit Zulte Waregem samedi à 18h avec une seule idée en tête : oublier les deux défaites de cette saison dont l'élimination en Coupe de Belgique.

En conférence de presse, Karim Belhocine a fait comprendre qu'être battu lui donnait "la motivation de faire mieux". "J'aimerais qu'on leur rende la pareille car on méritait d'aller plus loin en Coupe", a confié l'entraîneur des Zèbres.

En quatre jours, Charleroi recevra donc Zulte Waregem et Malines (replay du match reporté à cause du brouillard). Une belle occasion de réaliser un six sur six à domicile et d'assurer un peu plus sa place en Playoffs 1 avant un déplacement périlleux à l'Antwerp (le 16 février).