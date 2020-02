Officiel: un nouveau gardien pour le Cercle

Alors que les chances de maintien s'amenuisent, le Cercle de Bruges accueille un "gardien d'avenir".

Le Cercle jouera son maintien au cours des six prochaines journées, mais, en attendant, le Cercle a accueilli sa dernière recrue hivernale. Libre de tout contrat, le Brésilien Warleson Steilon Oliveira a signé un contrat d'un an et demi à Bruges.

Et Bernd Storck s'est montré élogieux: "C'est un garçon très intéressant pour l'avenir. Il apprend vite et s'adapte facilement", insiste l'Allemand.