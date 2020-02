Loïc Lapoussin et Virton restent dans le coup : "Nous sommes toujours en course"

Virton a partagé l'enjeu face à l'Union. Un nul qui a fait les affaires d'OHL, dans un championnat qui reste indécis de semaine en semaine, et où la fin de championnat s'annonce animé.

Virton avait une belle affaire à réaliser au classement, en cas de victoire, même si un point n'est pas une si mauvaise chose : "C'était compliqué, l'Union a joué de manière compacte et bien en bloc, nous devions essayer de les fatiguer pour trouver la faille et créer des espaces. Malheureusement, nous touchons le poteau. Nous avons manqué de réussite, mais n'avons pas perdu et sommes toujours en course", confiait Loïc Lapoussin au micro de Proximus Sports.

L'ancien joueur du Red Star n'était pas si déçu du point pris face aux Bruxellois : "Nous ne trouvons pas le chemin des filets, mais nous n'encaissons pas, ce qui est une bonne chose. Nous avons perdu trois fois contre l'Union cette saison, et avions à coeur de ne pas perdre chez nous. Donc je pense que c'est un bon nul."

La suite pour Virton ? "Il reste trois rencontres et le classement est serré. Nous allons prendre match par match et il nous faudra remporter ces trois finales pour aller au bout. "