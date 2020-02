Petit goût amer pour Jordan Botaka malgré la large victoire : "Déçu d'avoir été remplacé"

Jordan Botaka a joué une très bonne rencontre contre Eupen, tout comme le reste des Trudonnaires un niveau trop haut pour Eupen.

Et pour cause, Botaka était clairement dans son élément en tant que numéro dix, le nouveau poste qu'il occupe depuis un moment. Il était un véritable fléau pour la défense d'Eupen avec ses dribbles et ses tentatives répétées : "J'essaie très souvent de faire de telles gestes. Parfois, ça ne réussit pas, mais aujourd'hui j'étais dans une bonne phase."

Toutefois, malgré sa bonne prestation, le capitaine a cédé sa place à l'heure de jeu suite au carton rouge d'Asamoah : "C'était une décision purement tactique de notre entraîneur après le carton rouge. Avec Durkin, il voulait amener quelqu'un de plus fort sur le plan défensif. Et cela a payé, il a même marqué."

Le week-end dernier, Botaka avait également été remplacé : "Je respecte les choix de l'entraîneur, même si je suis déçu. Personne n'aime être remplacé, c'est simple. Surtout quand on est bien dans le match et qu'on joue bien."