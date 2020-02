Anderlecht en playoffs 1? "Ils ne le méritent pas, mais ils pourront peut-être remercier à la concurrence"

Enterrées il y a encore quelques semaines, les illusions de playoffs 1 d'Anderlecht sont montées en flèche à la faveur d'un sept sur neuf, mais aussi des faux-pas de la concurrence. Walter Baseggio donne de bonnes chances aux Mauves d'intégrer le top 6, malgré une saison en dents de scie.

Un calendrier abordable et un retard réduit à trois unités (mais Genk doit encore jouer à l’Antwerp jeudi soir): Anderlecht pourrait encore s’inviter en playoffs 1. C’était pourtant quasiment impensable après la défaite contre Bruges mi-janvier.

Et ce serait même un petit hold-up pour Walter Baseggio. "Dans les chiffres, ils ont toutes les cartes en mains, mais sur l’ensemble de la saison, ils ne le méritent pas", regrette l’ancien numéro 10 du Sporting.

Parce que le Sporting enchaîne les hauts et les bas depuis le coup d’envoi de la saison. À l’image de ce début d’année 2020, avec de bons matchs contre Bruges et à Gand, mais des prestations très moyennes contre Mouscron et le Cercle. "Ils restent sur un très bon match à Gand, mais au Cercle, surtout, et contre Mouscron, ce n’était franchement pas bon", note Baseggio.

S'ils jouent comme ça, il n'y arriveront jamais.

Et il faudra mieux pour s'incruster dans le top 6: "S’ils jouent les cinq derniers matchs comme ça, ils n’y arriveront jamais", insiste encore le Clabecquois, qui ne comprend pas ses prestations en dents de scie. "C’est difficile à expliquer, mais c’est sans doute dans la mentalité que ça pêche un peu. Quand tu joues à Anderlecht, tu dois aborder chaque match avec le même état d’esprit et je n’ai pas l’impression que c’est le cas."

Et malgré tout, Anderlecht est redevenu, aux yeux de tous, un candidat du top 6. "Ils ont aussi un peu de chance, parce que Malines et Zulte font du sur place, et que Genk a connu des moments difficiles. Mais ils se sont complètement relancés. Le match à Malines sera très important, peut-être le plus important de la saison d’Anderlecht", conclut Walter Baseggio. Le rendez-vous de samedi Derrière les casernes sera effectivement crucial pour les Mauves.