(Exclusif) Que devient Gohi Bi Cyriac ? "Revenir en Belgique et m'inspirer de Mbokani!"

Le joueur âgé de 29 ans, sans club depuis l'été dernier, se prépare à faire son retour en Jupiler Pro League.

Gohi Bi Cyriac, désormais libre, a cassé son contrat avec Sivasspor pour pouvoir se soigner. "Je vais bien, j'ai été opéré en décembre dernier à la hanche et je suis actuellement en rééducation. Il me reste encore six semaines", nous confie le joueur âgé de 29 ans. "J'aurais pu jouer cette saison mais je ressentais une gêne. Et je n'avais pas envie d'encourir une blessure grave par la suite, donc j'ai décidé de rompre mon contrat avec Sivasspor. Je vais ensuite me préparer au mieux pour être 100% fit en juin avant de retrouver un club et d'effectuer une bonne prépa", souligne l'international ivoirien (11 capes et 2 buts).

Le buteur, qui avait quitté Ostende au mois d'août 2017 pour rejoindre Sivasspor, garde de bons souvenir de son séjour en Turquie. "La Süper Lig est un bon championnat contrairement à ce que j'ai pu entendre. Le niveau n'est pas plus bas qu'en Belgique. C'est fort animé dans les stades, les supporters sont de véritables fanatiques. Cela a été une chouette expérience que je ne regrette pas", précise le natif de Daloa.

Beaucoup d'observateurs et de supporters du Standard pensent que Cyriac a commis une erreur à l'époque en quittant les Rouches pour rejoindre le rival Anderlecht. "Peut-être qu'avec plus de recul et de maturité, j'aurais fait un autre choix. Mais bon, je ne regrette rien ! Je veux retirer le positif de chaque aventure. Néanmoins, je suis arrivé blessé à Anderlecht et la pression était forte. Puis quand j'étais apte à jouer, Mitrovic empilait les buts. D'un côté, j'ai pu disputer la Ligue des Champions (les saisons 2013-2014 et 2014-2015) que j'avais déjà découverte au Standard (contre Arsenal et AZ Alkmaar lors de la saison 2009-2010)", précise-t-il avant d'évoquer comment il voit la suite des choses.

"Quand j'étais plus jeune, j'étais fougueux. J'ai désormais 29 ans, je suis plus mature et plus réfléchi. Je vois les choses différemment. J'arrive à une étape importante de ma carrière et je veux mettre toutes les chances mon côté. J'aimerais revenir en Belgique. Quand je vois que ce réalise Dieumerci Mbokani depuis son retour à l'Antwerp, ça force le respect. Il est très bien revenu et cartonne cette saison. Je veux prendre exemple sur lui. Il est plus calme et plus mûr", a conclu Gohi Bi Cyriac.

Nul doute que l'ancien joueur du Standard de Liège et du Sporting d'Anderlecht attisera les convoitises prochainement. Il est gratuit, n'a que 29 ans et connait très bien la Jupiler Pro League où il a inscrit plus de cinquante buts.