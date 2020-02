L'Union aborde une rencontre cruciale : "Profiter de la perte de points de nos concurrents"

OHL et l'Union se retrouvaient dans une rencontre rejouée de la première tranche, sans enjeu à ce stade. L'occasion pour les deux formations de donner du temps de jeu à ceux qui ont le moins joué cette saison.

Le Bruxellois Soufiane El Banouhi en a profité pour jouer 90 minutes, une rencontre qui a permis à plusieurs joueurs de prendre du temps de jeu : "Nous avons tous pris ce match à coeur, car nous voulions prouver au coach que nous avions les qualités pour figurer dans le onze de base. Et toute minute de jeu est bonne à prendre pour rester compétitif", confiait le défenseur au micro de Proximus Sports.

Score nul et vierge, pourtant... : "Le score ne reflète pas le match, la rencontre était ouverte et les occasions mutliples des deux côtés. Cela ne reflète pas non plus la manière dont nous avons joué, nous pouvions marquer plusieurs buts. Henkinet a également fait un très bon match."

"Le coach voulait que nous sortions le ballon depuis derrière, au sol, et nous l'avons bien fait surtout en première période. Après la pause, ils ont changé leur tactique et nous avons plus de mal à sortir. Mais dans l'ensemble, nous pouvons être satisfaits de notre prestation, que de bonnes choses pour les semaines à venir."

La fin de saison s'annonce palpitante, l'Union devra battre Roulers ce week-end pour rester en course : "Il n'y a que deux points entre le leader et nous, et la tranche se joue entre la plupart des équipes. Tout est jouable surtout que nous jouons les uns contre les autres, nous pouvons donc profiter de la perte de points de nos concurrents mais il faudra gagner. Nous devrons faire le maximum lors de nos dernières rencontres."