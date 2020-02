(Exclusif) Habib Habibou entre la Roumanie et la MLS

L'international centrafricain avait fait son retour en Belgique durant le mois de septembre dernier en posant ses valises du côté de Lokeren. Mais la situation du club a poussé le buteur et plusieurs de ses coéquipiers à partir.

Libre à nouveau de tout contrat, Habib Habibou a reçu deux offres concrètes, selon nos informations. L'une provient de Roumanie et plus précisément du FC Politehnica Iasi où officie un certain Mircea Rednic. Les deux hommes s'étaient connus à La Gantoise. Le buteur de 32 ans pourrait donc faire son retour dans un championnat qu'il connait bien puisqu'il avait évolué au Steaua Bucarest.

La deuxième option se trouverait outre-Atlantique. En effet, l'Impact Montreal et Thierry Henry auraient également jeté sur leur dévolu sur l'ancien joueur du Sporting de Charleroi et Rennes.