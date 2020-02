Kemar Lawrence, l'homme qui a mis Messi en boîte : "Il a peut-être eu un mauvais jour"

Kemar Lawrence s'est exprimé devant les médias ce jeudi et il a déjà mis tout le monde dans sa poche : le latéral jamaïcain est souriant et lucide. Il connaît ses qualités, mais ne se pousse pas du col malgré un tableau de chasse qui comprend ... Lionel Messi.

Quand vient le moment de s'auto-évaluer, Kemar Lawrence se décrit comme un "arrière gauche qui sait que sa tâche est de défendre" et qui laisse "peu d'espaces" à son adversaire. "J'aime donner des assists et mettre des buts quand j'en ai l'occasion, j'ai la vitesse pour couvrir le flanc ... et j'ai surtout une mentalité de vainqueur, la mentalité jamaïcaine".

Fou ? Oui, de la bonne façon !

Kemar Lawrence, surnommé "Taxi" pour sa vitesse de pointe (il s'en explique par ici), est parfois présenté comme un peu fou. "Fou ? (rires) Non, je ne suis pas fou, ou alors dans le bon sens du terme. Je suis différent. Agressif, mais propre dans mes interventions".

Le jour où il a mis Messi dans sa poche

Lorsque la Jamaïque a affronté l'Argentine, Lionel Messi a passé une soirée difficile, selon les observateurs - et on le doit notamment au nouveau back gauche d'Anderlecht. "J'ai déjà joué contre des joueurs comme Messi, Shaqiri, Salah ... Il faut surtout les étudier. Messi est un joueur de classe mondiale, mais il faut surtout essayer de le pousser vers la droite, ou de couper ses trajectoires de passe", estime Lawrence.

"Il ne faut pas trop tacler non plus. Oui, il avait vécu une soirée difficile, mais c'était peut-être juste un jour sans pour lui", relativise le Jamaïcain.