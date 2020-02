Kemar Lawrence se présente : "Je cours plus vite que beaucoup de joueurs"

Le RSCA a présenté sa dernière recrue hivernale : Kemar Lawrence s'est adressé à la presse ce jeudi à deux jours du déplacement à Malines.

Kemar Lawrence s'est fait attendre, mais le nouvel arrière gauche du RSC Anderlecht est bel et bien là et visiblement heureux. "Les premiers jours se sont très bien passés, c'était d'abord un "meet & greet" (rencontrer et saluer ses équipiers, nda) mais mon objectif aujourd'hui est d'être fit, de trouver mon rythme et d'être prêt quand le coach aura besoin de moi. Je sais que le club est avancé dans sa saison et que je dois rapidement me mettre à niveau", déclare le Jamaïcain ce jeudi devant la presse.

Si Lawrence devrait a priori être sélectionnable ce samedi à Malines ("Je ne peux pas vous le garantir à 100%, mais je crois"), il n'est pas encore totalement prêt. "Je sors de deux mois de break, je ne suis pas prêt à jouer tout un match. Ca devrait être le cas dans une semaine, une semaine et demi", estime le latéral arrivé des New York Redbulls. "Les gens ici sont intelligents à ce sujet, ils savent que si je force, je risque de me blesser".

"Plus rapide que la plupart"

D'autant que Kemar Lawrence ne ménage pas ses efforts sur son flanc : il est surnommé ... "Taxi". "Ca me vient de mon premier professeur en primaire, qui m'a comparé à un chauffeur de taxi jamaïcain. Si vous ne connaissez pas le pays, sachez qu'ils vont très vite (sourire). À quelle vitesse je cours ? Je ne sais pas précisément, mais je vais plus vite que beaucoup de joueurs, c'est sûr".

Sans pour autant être un Usain Bolt bis. "Il n'est pas vraiment une influence. Je regardais plutôt Ricardo Gardner comme une inspiration : il évoluait au même poste que moi et quand il jouait en Jamaïque, il jouait à Harbour View, comme moi", explique Lawrence. "Mon style ? Bien défendre, d'abord, mais aussi arpenter le flanc et être capable de passer ou marquer quand c'est possible".