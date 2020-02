D1B : week-end crucial pour le championnat le plus serré d'Europe

Quatre équipes ex aequo à trois journées de la fin : tel est le rare scénario proposé par la D1B. Cela promet une fin de deuxième tranche palpitante, tant l'enjeu et l'incertitude sont importants.

Un suspens total !

OHL, Beerschot, Virton, Westerlo : les quatre équipes se partagent la tête de la deuxième tranche avec 17 points. Mais cela ne veut pas dire que c’est terminé pour les autres ; Lommel et l’USG ne sont que deux petits points derrière. En revanche, ça sera plus compliqué pour Roulers, relégué à cinq points. Et c’est terminé pour Lokeren, en crise profonde sportivement, financièrement et administrativement.

... Renforcé par une finale ?

Pour accentuer le tout, le format pourrait proposer une finale ayant pour enjeu le ticket tant convoité pour la D1A. Sauf si les Louvanistes, vainqueurs de la première tranche, venaient à tuer tout suspens en remportant la deuxième également.

Les supporters du Beerschot sont prêts

Pour les Louvanistes, cela passera certainement par un bon résultat au Beerschot dès ce vendredi soir. Et le stade risque d’être chauffé à bloc ; 8.500 tickets ont déjà trouvé preneurs. Il ne restait plus que 700 places à vendre ce jeudi, on se dirige donc certainement vers un match au sommet à guichets fermés.

Les Gaumais n’ont pas dit leur dernier mot

Alors qu’ils ont relativement dominé leur dernière rencontre à domicile contre l’Union, Virton n’a pas su faire mieux qu’un match nul (0-0). Ce dimanche, les Gaumais auront l’occasion de rectifier le tir. Ils rencontrent l’adversaire le plus faible du championnat : Lokeren en déplacement. Ils iront ensuite à Westerlo et recevront OHL, pour ce qui sera peut-être une finale avant l’heure.

Un week-end palpitant

Les deux autres matchs de la 12ème journée de la deuxième tranche ont lieu samedi. A 17h l’USG reçoit un Roulers qui pourrait définitivement ne plus être concerné par la montée. A 20h, l’actuel leader Westerlo – grâce à la différence de buts et au nombre de victoires – se déplace à Lommel. Faites vos jeux !