Anderlecht va débuter avec son nouveau buteur : "Pas beaucoup de choix !"

Antoine Colassin blessé, Kemar Roofe pas encore prêt : Anderlecht n'a pas beaucoup de choix en attaque. Dejan Joveljic devrait être titularisé pour la première fois.

Antoine Colassin out pour de longues semaines (voire mois) et Kemar Roofe n'étant pas encore prêt à revenir, le RSCA va titulariser sa nouvelle recrue Dejan Joveljic en pointe. Le Serbe avait fait ses débuts la semaine passée, jouant une dizaine de minutes face à Gand. "Physiquement, il est prêt, il fait tous les entraînements à haute intensité", confirme Frank Vercauteren.

"Bien sûr, il est possible qu'après un bout de temps, son intensité diminue avec la répétition des efforts. Mais c'est logique et normal. Pour le reste, tout est en ordre le concernant ... et on a peu de choix", concède le coach d'Anderlecht en conférence de presse.

Impressionnant "dans certains domaines", mais ...

Joveljic impressionne Vercauteren en termes de qualités devant le but : l'attaquant de 20 ans est un buteur-né. "Il est impressionnant dans certaines domaines et ce sont les domaines qui nous font défaut", pointe-t-il. "Mais dans une équipe, le manque d'efficacité n'est pas lié qu'à l'attaquant de pointe. Le 10, les ailiers, tous doivent marquer également. Et Joveljic sera également dépendant des ballons qu'on lui offre et de la qualité générale".