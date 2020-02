Le sentiment du devoir accompli, mais aussi de la "déception" pour les Zèbres

Sentiments ambivalents pour les Carolos, au terme d'une rencontre physique et haletante, au Bosuil, dimanche après-midi.

Car s’ils ont d’abord souffert en première mi-temps, avec le vent de face, ils ont clairement pris le match en main après le repos. "On avait pas mal de problèmes en première période, on perdait pas mal de duels. Mais on a demandé aux joueurs de se lâcher et ils sont beaucoup mieux rentrés après la pause", analyse Karim Belhocine.

"Très fier" de la réaction des joueurs

Charleroi a d’ailleurs rapidement comblé son retard au marquoir et s’est créé les plus belles occasions en seconde période. "On a eu des grosses occasions, et ils en ont aussi eu l'une ou l'autre, surtout ce penalty manqué."

Mais le coach du Sporting reconnaît qu'il est partagé à l'issue de ce déplacement à Anvers. "Parce qu’un point ici, où l'Antwerp n'a pas encore perdu cette saison, c’est toujours un bon résultat. Mais au vu de la physionomie de la rencontre, on aurait sans doute pu prendre plus qu’un point. En tout cas je suis très fier de ce qu’ont fait mes joueurs après le repos et après une première période difficile", conclut-il.