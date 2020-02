Ligue 1 : Lyon (sans Denayer) accroché par Strasbourg et Matz Sels; Brest et Reims prennent les trois points

Il y avait plusieurs rencontres au programme, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, dont la réception de Strasbourg par Lyon.

Lyon - Strasbourg 1-1

Lyon a enregistré un quatrième match sans succès en L1 après ce nul. Les choses débutaient pourtant bien pour Lyon et Garcia qui, au passage, choisissait d'aligner Marcelo et Andersen en charnière centrale reléguant ainsi Jason Denayer sur le banc. Bertrand Traoré (21e) bien servi par Cornet, battait Matz Sels et ouvrait le score. Mais Strasbourg n'en restait pas là et parvenait à égaliser juste avant la pause, des oeuvres de Lucien Zohi. Accroché à domicile, l'OL a quitté la pelouse sous les sifflets de son public pas satisfaits du niveau de jeu proposé.

Reims - Rennes 1-0

Thomas Foket et Reims se sont offerts une belle victoire face au 3e de Ligue 1. Touré sur pénalty (72e) mettait le Stade de Reims sur les roses et inscrivait l'unique but de la rencontre.

Brest - Saint-Etienne 3-2

Lasne (20e), Charbonnier (38e) et Cardona (43e) mettaient Brest au commandes et aux abris. Toutefois, les Verts se réveillaient après la pause, et Bouanga (54e) sur pénalty, puis Diony (69) relançaient la rencontre. Une remontada amorcée mais finalement pas concrétisée par les hommes de Puel.