Luis Suarez très critique sur son ancien Barca : " Cette équipe n'a pas de cœur, elle ne gagnera rien »

Le Barca a de nouveau livré une prestation moyenne ce samedi. Car, même quand Barcelone gagne, ce n'est pas suffisant pour le Camp Nou qui veut la manière en plus.

Pourtant, sur le papier, tout laisse entendre une belle victoire : 2-1 contre le troisième de la Liga, Getafe, une possession de 77%, et un assist de génie de Messi pour Griezmann.

Les supporters catalans veulent voir plus. Il faut dire que Quique Setién n’est pas aidé par l’absence d’un vrai « 9 » en pointe, celle de Luis Suarez notamment. Son homonyme, également joueur du Barca dans le temps, Luis Suarez Miramontes n’en pense pas moins.

Sur une chaîne espagnole, le Ballon d’Or de 1960 s’est montré très critique de l’actuel Barca : « Cette équipe n’a ni pieds ni têtes, elle n’a pas de cœur non plus. Il n’y a rien, si ce n’est un joueur hyper talentueux » en se référant bien sûr au génie argentin. Et Luis Suarez de conclure : « Je suis désolé, mais cette équipe ne gagnera rien cette année ».