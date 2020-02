Cela ne veut plus pour Dieumerci Mbokani

Le Congolais est rejoint ce week-end par Jonathan David au classement des meilleurs buteurs. Il est une autre statistique qui ne trompe pas.

Cela fait dix matchs que l’un des meilleurs – si pas le meilleur – attaquants de la Jupiler Pro League n’a plus trouvé le chemin des filets autrement que sur penalty, lui qui enfilait les buts comme des perles lors de la première partie de saison. A noter que cette série ne vaut qu’en championnat, Mbokani a en effet scoré quatre buts en décembre et janvier pour la Coupe de Belgique, et pas uniquement sur penalty.

Mais, en championnat, l’attaquant de 34 ans n’a plus scoré de but de plein jeu depuis… 934 minutes. Ce dimanche, il a manqué son penalty, qui plus est. Il pensait que Penneteau allait choisir un côté, mais ce ne fut pas le cas.

Cela dit, Mbokani est un de ses attaquants qui, même lorsqu’il ne marque pas, est ultra-important pour son équipe. Contre Charleroi encore, il a provoqué des fautes, récupéré et conservé des ballons importants pour faire remonter le bloc anversois. Sa seule présence attire les défenses apeurées et crée de l’espace pour ses équipiers. Mais, en tant que pur buteur, le Dieu aura quand même le souhait de rapidement retrouver le chemin des filets. Samedi, contre ses anciennes couleurs ?