🎥 Champions League : Haaland fait mal au PSG; Liverpool muselé par l'Atletico Madrid

La Coupe aux grandes oreilles faisait son retour ce soir et offrait deux belles affiches, avec le retour de Tuchel à Dortmund, et le déplacement des Reds chez les Colchoneros.

Dortmund - PSG 2-1

Avec Meunier, Hazard et Witsel au coup d'envoi, nos Diables étaient bien présents pour un des chocs de la soirée. A la pause, le marquoir affichait 0-0 après un premier acte dominé par des Allemands disciplinés et généreux en efforts. Le PSG aligné dans une formation inédite semblait un peu en difficultés. Les occasions se faisaient moins rares après la pause, et Dortmund ouvrait le score via son buteur maison Haaland (69e) en vrai renard des surfaces. Le PSG ne lâchait pas et égalisait peu après, via Neymar (75e) profitant du caviar de Mbappé. Mais le phénomène Haaland n'en avait pas terminé et s'offrait un doublé (77e) avec une frappe des 20 mètres pleine lucarne. Dortmund s'offre une belle victoire mais devra aller chercher sa qualification à Paris.

quel but d’Haaland ! Le PSG c’est pas encore ça 😂 pic.twitter.com/i35iw0CRSx — PJ Gallard ن (@pjgalrd) February 18, 2020

Atletico Madrid - Liverpool 1-0

La rencontre débutait sur un rythme élevé et engagé et l’Atlético surprenait rapidement Liverpool : suite à un corner, Fabinho malheureux déviait le ballon sur Saul Niguez, qui n'avait plus qu'à concrétiser (4e). Les Reds sonnés tentaient de se remettre mais le bloc madrilène les empâchait de développer leur jeu. Malgré le but annulé pour hors jeu de Salah (26e), les Reds rentraient menés à la pause. Au retour des vestiaires, Klopp lançait Origi à la place de Mané. Liverpool ne trouvait toujours pas la solution et le remuant Morata donnait du fil à retordre au Champion d'Europe. En fin de match, Diego Costa faisait son grand retour depuis sa longue absence (novembre). Mais le score ne changeait plus, les Anglais s’inclinaient sur un petit écart, ce qui devrait offrir un match retour ouvert et passionnant.